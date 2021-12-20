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13 минут назад

Порошенко обвинили в госизмене

Экс-президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене из-за организации поставок угля из Донбасса, пишет портал «Наш» со ссылкой на руководителя центрального штаба «Европейской солидарности» Александра Турчинова.

Порошенко обвинили в госизмене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны», - пояснил Турчинов на брифинге.

По его словам, подозрение объявил не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель прокурор Алексей Симоненко.

В настоящее время Порошенко находится за границей, подозрение вручат после его возвращения.

Ранее сообщалось, что Порошенко сбежал от следователей Государственного бюро расследований, когда они пытались вручить ему повестку о вызове.

В мире,Ирина Венедиктова,Александр Турчинов,Петр Порошенко,
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