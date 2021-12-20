Запад поучили искусству диалога с Путиным на примере Байдена

Ведущие западные государства должны либо вести диалог с Россией, либо драться, считает сербская газета «Печат». Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

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Политика угроз и санкций не приносит никаких результатов и только усугубляет кризис в Европе, пишет издание. Конфликт с Россией слишком затянулся, и выйти из него будет полезно как для Москвы, так и для европейских государств.

Например, дружба с Москвой поможет избежать энергетического кризиса в Европе, ведь дорогой газ тормозит экономический рост ЕС, повышает инфляцию и уничтожает рабочие места.

В качестве примера диалога издание приводит недавние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в ходе которых американской стороне удалось «предотвратить» российское вторжение на Украину, которым она сама же и пугала мир накануне встречи.