Зеленский призвал к превентивным санкциям против России

«Считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции [против России], чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каким-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Европейского союза», - сказал Зеленский на брифинге по итогам саммита лидеров «Люблинского треугольника», куда входят Литва, Польша и Украина.