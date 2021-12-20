Зеленский призвал к превентивным санкциям против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против России нужно ввести превентивные санкции для того, чтобы не допустить возможной эскалации ситуации на Украине и в других европейских государствах, пишет ТАСС.
«Считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции [против России], чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каким-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Европейского союза», - сказал Зеленский на брифинге по итогам саммита лидеров «Люблинского треугольника», куда входят Литва, Польша и Украина.
Украинский президент считает, что санкции нужны, чтобы не допустить в том числе возможного размещения российских ядерных боеголовок на территории Белоруссии. При этом он считает «информационной атакой» сообщения о возможности такого размещения.
«Я считаю, что такими вещами нельзя играть, а для Украины это достаточно привычная ситуация относительно очередной информационной атаки со стороны России и некоторых представителей Белоруссии. Если так случится, по крайней мере, мы будем знать, где расположена часть ядерного оружия РФ», - добавил Зеленский.