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44 минуты назад

Зеленский призвал к превентивным санкциям против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против России нужно ввести превентивные санкции для того, чтобы не допустить возможной эскалации ситуации на Украине и в других европейских государствах, пишет ТАСС.

Зеленский призвал к превентивным санкциям против России
Фото: ReutersReuters

«Считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции [против России], чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каким-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Европейского союза», - сказал Зеленский на брифинге по итогам саммита лидеров «Люблинского треугольника», куда входят Литва, Польша и Украина.

Украинский президент считает, что санкции нужны, чтобы не допустить в том числе возможного размещения российских ядерных боеголовок на территории Белоруссии. При этом он считает «информационной атакой» сообщения о возможности такого размещения.

«Я считаю, что такими вещами нельзя играть, а для Украины это достаточно привычная ситуация относительно очередной информационной атаки со стороны России и некоторых представителей Белоруссии. Если так случится, по крайней мере, мы будем знать, где расположена часть ядерного оружия РФ», - добавил Зеленский.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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