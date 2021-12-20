Белорусские силовики решили устроить польскому военному допрос

Белорусский Следственный комитет (СК) допросит сбежавшего из Польши в Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко. Об этом со ссылкой на ведомство пишет БЕЛТА.

Фото: Скриншот из видео "Беларусь 1" Скриншот из видео "Беларусь 1"

Отмечается, что силовики решили устроить военнослужащему допрос после его рассказа об участии в убийстве нелегальных мигрантов на польской границе.

В ведомстве подчеркнули, что следственные действия будут проводиться «с целью проверки и документирования обнародованных фактов» в рамках уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества.