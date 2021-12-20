Белорусские силовики решили устроить польскому военному допрос

Белорусский Следственный комитет (СК) допросит сбежавшего из Польши в Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко. Об этом со ссылкой на ведомство пишет БЕЛТА.
Отмечается, что силовики решили устроить военнослужащему допрос после его рассказа об участии в убийстве нелегальных мигрантов на польской границе.
В ведомстве подчеркнули, что следственные действия будут проводиться «с целью проверки и документирования обнародованных фактов» в рамках уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества.
Ранее Эмиль Чечко в телеинтервью рассказал, что участвовал в убийствах польскими пограничниками нелегальных мигрантов. При этом он подчеркнул, что польские силовики расстреливали не только нелегалов, но и двух волонтеров, пытавшихся помочь беженцам.