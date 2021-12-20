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1 час назад

Белорусские силовики решили устроить польскому военному допрос

Белорусский Следственный комитет (СК) допросит сбежавшего из Польши в Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко. Об этом со ссылкой на ведомство пишет БЕЛТА.

Белорусские силовики решили устроить польскому военному допрос
Фото: Скриншот из видео "Беларусь 1"Скриншот из видео "Беларусь 1"

Отмечается, что силовики решили устроить военнослужащему допрос после его рассказа об участии в убийстве нелегальных мигрантов на польской границе.

В ведомстве подчеркнули, что следственные действия будут проводиться «с целью проверки и документирования обнародованных фактов» в рамках уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества.

Ранее Эмиль Чечко в телеинтервью рассказал, что участвовал в убийствах польскими пограничниками нелегальных мигрантов. При этом он подчеркнул, что польские силовики расстреливали не только нелегалов, но и двух волонтеров, пытавшихся помочь беженцам.

В мире,Происшествия,СКР,
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