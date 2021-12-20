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1 час назад

EMA одобрило вакцину от коронавируса Nuvaxovid

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax. Об этом сообщили в европейском регуляторе.

EMA одобрило вакцину от коронавируса Nuvaxovid
Фото: ReutersReuters

«Nuvaxovid является пятой вакциной, рекомендованной в ЕС для борьбы с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно исследованиям, эффективность препарата составляет около 90%.

Ранее сообщалось, что ЕМА не располагает достаточными данными об эффективности одобренных в Евросоюзе вакцин против штамма COVID-19 «омикрон».

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