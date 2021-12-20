EMA одобрило вакцину от коронавируса Nuvaxovid

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax. Об этом сообщили в европейском регуляторе.
«Nuvaxovid является пятой вакциной, рекомендованной в ЕС для борьбы с коронавирусом», — говорится в сообщении.
Как отмечается, согласно исследованиям, эффективность препарата составляет около 90%.
Ранее сообщалось, что ЕМА не располагает достаточными данными об эффективности одобренных в Евросоюзе вакцин против штамма COVID-19 «омикрон».