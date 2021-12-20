В Мадриде прошел забег Санта-Клаусов

Пять с половиной тысяч Санта-Клаусов и эльфов устроили забег по улицам испанской столицы. Благотворительное мероприятие, средства с которого будут перечислены Красному Кресту, было организовано крупной торговой сетью El Corte Inglés. И прошло оно уже в десятый раз.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Принять участие в нем мог любой желающий, нужно было лишь зарегистрироваться. Стоило это 12 евро, но за эти деньги взрослый участник гонки получал костюм Санта-Клауса (красный), а ребенок до 12 лет - эльфа (зеленый). Для семей были предусмотрены скидки.

Как отмечают организаторы, соревновательный дух - это важно, но все же люди принимают участие в этом забеге для того, чтобы повеселиться. Трассы в 4,5 километра достаточно, чтобы слегка устать, но не выбиться из сил, отмечает soycorredor.es.