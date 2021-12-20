В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
1 час назад

В Мадриде прошел забег Санта-Клаусов

Пять с половиной тысяч Санта-Клаусов и эльфов устроили забег по улицам испанской столицы. Благотворительное мероприятие, средства с которого будут перечислены Красному Кресту, было организовано крупной торговой сетью El Corte Inglés. И прошло оно уже в десятый раз.

В Мадриде прошел забег Санта-Клаусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Принять участие в нем мог любой желающий, нужно было лишь зарегистрироваться. Стоило это 12 евро, но за эти деньги взрослый участник гонки получал костюм Санта-Клауса (красный), а ребенок до 12 лет - эльфа (зеленый). Для семей были предусмотрены скидки.

Как отмечают организаторы, соревновательный дух - это важно, но все же люди принимают участие в этом забеге для того, чтобы повеселиться. Трассы в 4,5 километра достаточно, чтобы слегка устать, но не выбиться из сил, отмечает soycorredor.es.

В рамках мероприятия также была вручена награда - золотой Санта-Клаус - Хоане Пастрана, недавно завершившей свою карьеру в боксе. Такими статуэтками в последние пять лет награждаются выдающиеся испанские спортсмены. В 2017-м ее получил Фермин Качо, в 2018-м - Хесус Эспанья, в 2019-м - Алессандра Агилар, в 2020-м - Хави Герра. А теперь их ряды пополнила Пастрана, первый спортсмен, не занимавшийся профессионально бегом. "Для меня большая честь получить эту награду, которую до меня получили такие прославленные спортсмены. Я очень серьезный спортсмен, я всегда выкладываюсь на все сто, но мне нравится эта гонка по совершенно другим причинам. Необходимо помнить, что, в конце концов, самое главное при занятии каким-либо видом спорта - это получать удовольствие", - отметила Пастрана.

В мире,Международный комитет Красного Креста,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители