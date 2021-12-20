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1 час назад

Зеленский призвал к превентивным санкциям против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал вводить превентивные санкции против России, передает РИА Новости.

Зеленский призвал к превентивным санкциям против России
Фото: Johanna Geron / ReutersJohanna Geron / Reuters

«Кто-то говорил — Белоруссия или Россия — что может быть [размещено] ядерное оружие. Ну, окей. Я думаю, что реакция будет следующая: если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введем очень мощные санкции», — заявил Зеленский на совместном брифинге с президентами Литвы и Польши.

По его словам, он не видит «предпосылок, почему президент РФ сделает шаг назад». «Поэтому, считаю, наоборот, должны быть мощные превентивные меры, серьезные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион», — добавил Зеленский.

Ранее CNN со ссылкой на источник передало слова президента США Джо Байдена, что у Вашингтона есть четыре недели на то, чтобы предотвратить вторжение России на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, ч то у Москвы нет намерений по вторжению на территорию Украины.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,CNN,РИА Новости,
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