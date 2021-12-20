Зеленский призвал к превентивным санкциям против России

«Кто-то говорил — Белоруссия или Россия — что может быть [размещено] ядерное оружие. Ну, окей. Я думаю, что реакция будет следующая: если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введем очень мощные санкции», — заявил Зеленский на совместном брифинге с президентами Литвы и Польши.