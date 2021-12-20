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1 час назад

Экс-соратник Зеленского сообщил об изменении в его поведении

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава страны Владимир Зеленский сильно изменился. По его словам, президент стал медленно строить предложения и поменялся в лице, сообщает «Страна.ua». Богдан считает, что Зеленский недоволен тем, что он делает.

Экс-соратник Зеленского сообщил об изменении в его поведении
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек, — считает политик.

Изменения, как отметил Богдан, коснулись не только внешности Зеленского, но и его речи. В частности, тот стал медленно строить предложения, потому что забывает нужные слова и вспоминает их с трудом. Экс-глава администрации президента считает, что если человек говорит искренне, то ему не нужно время, чтобы подобрать выражения — он не думает над каждым следующим словом.

У него нет энергетики жизни, он недоволен тем, что он делает, — заключил Богдан.

Ранее советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов заявил, что инвесторы понемногу начинают выводить деньги с Украины на фоне неопределённости в стране и нагнетания ситуации. Основным риском является ситуация с Россией.

В мире,Андрей Богдан,Тимофей Милованов,Владимир Зеленский,Администрация Президента РФ,
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