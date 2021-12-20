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53 минуты назад

В египетской Александрии выпал снег

Мощный циклон обрушился на Египет и принес снег в Александрию, сообщает ТАСС.

В египетской Александрии выпал снег
Фото: instagram.com/wualexandrianinstagram.com/wualexandrian

Из-за появившегося позже солнца снег быстро растаял, превратив улицы города и его окрестности в реки талой воды. Синоптики ожидают, что в северных районах Египта пройдут ливневые дожди с грозами, местами выпадет град. Температура воздуха ночью опустится до 5–7 градусов, днем ожидается 15–17 градусов.

Из-за непогоды в северных провинциях отменили занятия в школах, закрыли порты. На Средиземном море высота волн достигает 5 метров, а скорость ветра – 75 километров в час.

Согласно прогнозам, непогода сохранится до конца недели. Местных жителей призвали держаться подальше от стеклянных окон и металлических дверей. Привыкшие к теплу египтяне в условиях отсутствия в домах центрального отопления с трудом переносят холода и осадки. Большинство местных жителей предпочитают в такую погоду не выходить на улицу.

Ранее россиянам рассказали о доступном отдыхе в новогодние праздники. Наиболее бюджетными оказались поездки в Турцию, однако самым популярным направлением остается Египет.

В мире,ИТАР-ТАСС,
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