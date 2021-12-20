Газета The Guardian опубликовала фотографию, на которой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запечатлен на «посиделках с вином и сыром» 15 мая 2020 года, когда в стране действовал строгий локдаун.

На этом снимке вместе с Джонсоном присутствует его жена Керри и 17 подчиненных премьера. По данным газеты, снимок был сделан в саду на Даунинг-стрит 10, где расположена резиденция премьера.

Впервые об этой вечеринке СМИ написали на прошлой неделе. Сообщалось, что она прошла 15 мая после пресс-конференции Джонсона. По данным издания, премьер сказал подчиненным, что они успешно боролись с коронавирусом и заслужили немного выпить. Представитель Джонсона опровергал это, заявив, что сотрудники Даунинг-стрит всего лишь работали в саду.

Guardian front page, Monday 20 December 2021: Johnson and

staff seen at No 10 event in lockdown pic.twitter.com/rLJGbjCWg4— The Guardian (@guardian) December 19, 2021

Попавшее в распоряжение журналистов фото «вызывает вопросы по поводу этого утверждения», подчеркивает The Guardian. На снимке легко заметить бутылки, похожие на винные, закуски, никто не соблюдает социальную дистанцию и не носит масок.

Газета подчеркивает, что 15 мая прошлого года в Британии были запрещены собрания более чем двух человек на открытом воздухе (даже в таком случае они обязаны были соблюдать дистанцию не менее двух метров). Пабы и рестораны тогда все еще были закрыты, большинству людей было разрешено вернуться на свои рабочие места, но требование о социальном дистанцировании сохранялось.

Анджела Райнер, заместитель лидера Лейбористской партии, сравнила фотографию с вечеринки с «пощечиной британской общественности».