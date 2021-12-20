В Донбассе погибли украинские военные

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвались на неизвестном взрывном устройстве на линии разграничения в Донбассе. Сообщение об этом появилось на странице украинского штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

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Украинское командование не указало, где именно произошел инцидент, однако отметило, что из-за подрыва мины один из военных получил тяжелые ранения, второй — средней степени тяжести. «Воинам оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Представители Киева также уточнили, что с начала суток, 20 декабря, в Донбассе не было зафиксировано каких-либо попыток нарушения режима прекращения огня. Сведений о других жертвах также не поступало.