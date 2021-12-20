Moderna объявила об испытаниях вакцины против "омикрона"

Moderna начнет клинические испытания вакцины от «омикрон»-штамма коронавируса в начале 2022 года, такую информацию опубликовала пресс-служба компании.
В Moderna отметили, что до момента производства такой вакцины компания будет прибегать к помощи бустерных инъекций действующей вакцины mRNA-1273.
«Одобренный в настоящее время бустер вакцины мРНК-1273 в размере 50 микрограмм повышает уровень антител, нейтрализующих «омикрон», приблизительно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера. <...> Бустерная доза в 100 мкг в целом безопасна и хорошо переносится. Частота и характер местных нежелательных явлений через семь дней после ревакцинации в целом были сопоставимы с таковыми после двух доз первичной вакцинации», — объяснили в компании.
Ранее министры здравоохранения стран G7 («Большой семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) назвали новый штамм коронавируса наибольшей угрозой для глобального здравоохранения. Главы Министерств здравоохранения «Большой семерки» также пришли к выводу, что прервать распространение «омикрона» может совместная работа: равный доступ к диагностике, секвенированию геномов вируса, вакцинам и терапевтическим средствам.
Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, названный «омикрон», был обнаружен в ноябре на юге Африки, его уже выявили более чем в 60 странах, в том числе в России. По мнению экспертов, он опасен тем, что имеет «чрезвычайно большое количество мутаций».