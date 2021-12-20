Moderna объявила об испытаниях вакцины против "омикрона"

«Одобренный в настоящее время бустер вакцины мРНК-1273 в размере 50 микрограмм повышает уровень антител, нейтрализующих «омикрон», приблизительно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера. <...> Бустерная доза в 100 мкг в целом безопасна и хорошо переносится. Частота и характер местных нежелательных явлений через семь дней после ревакцинации в целом были сопоставимы с таковыми после двух доз первичной вакцинации», — объяснили в компании.