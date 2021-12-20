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37 минут назад

В Киеве оценили возможные потери России в войне с Украиной

В случае полномасштабного военного конфликта между Россией и Украиной возможные потери Москвы будут больше, чем в 2014 году. С такой оценкой командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Неижпапа выступил в интервью УНИАН.

В Киеве оценили возможные потери России в войне с Украиной
Фото: Gleb Garanich / ReutersGleb Garanich / Reuters

По его словам, риск «полномасштабной агрессии» Москвы против Киева существует с 2014 года, однако цена такого исхода для Кремля становится выше с каждым годом.

При этом Неижпапа отметил, что на это влияют «мощности» ВСУ, которые ежегодно увеличиваются. «Наращивание Вооруженными силами ударных возможностей — это фактор сдерживания. Я не [президент России Владимир] Путин, я не знаю, насколько это его удержит. Но мы должны быть готовы», — подчеркнул он.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что ни Киев, ни Москва не заинтересованы в полномасштабном российско-украинском вооруженном конфликте. По его мнению, подобное столкновение может закончиться значительными потерями как для Украины, так и для России.

В мире,Сергей Цеков,Совет Федерации,УНИАН,
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