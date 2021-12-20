Раскрыта многолетняя рождественская традиция Елизаветы II

В Британии остались считанные дни до Рождества. Католики отмечают рождение Христа 25 декабря. В СМИ узнали, что делает Елизавета II в новогодние выходные.

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«Елизавета II любит собирать своих внуков и правнуков, чтобы всем вместе посмотреть научно-фантастический фильм», – пишет Marca.

В России то и дело пересматривают «Иронию судьбы» или «Один дома». А вот Елизавета любит ежегодно включать «Флэша Гордона». По словам источника, это неизменный фаворит королевы. Он снят по комиксам 1930-х годов.