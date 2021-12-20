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1 час назад

Талибы закрашивают женские лица на рекламных постерах в Кабуле

Власти афганской столицы, назначенные радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), закрашивают не соответствующие, по их мнению, нормам шариата (исламского права) изображения на рекламных плакатах города. Об этом сообщается в понедельник на странице муниципалитета Кабула в Twitter.

Талибы закрашивают женские лица на рекламных постерах в Кабуле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На распространенных столичными властями фотографиях запечатлены испорченные рекламные плакаты свадебных салонов, магазинов одежды и парикмахерских. Под небрежными мазками краски виднеются очертания женских лиц и рук. Кроме того, на одном из постеров с молодоженами талибы закрасили и лицо мужчины.

"Идет процесс удаления изображений с постеров, противоречащих нормам шариата", - говорится в сообщении кабульского муниципалитета. В нем также указывается на необходимость придерживаться этических ценностей при установке рекламных плакатов.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

После прихода к власти талибы ввели ряд ограничений, соответствующих, по их мнению, исламским ценностям. В частности, радикалы обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, запретили показывать драматические фильмы и передачи с участием женщины-актрис. Местные СМИ сообщали о запрете в ряде регионов страны на воспроизведение музыки.

В мире,Ашраф Ахмадзай,Талибан,Правительство Москвы,
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