Семья обнаружила в гробу отца тело незнакомца во время похорон

«Я до сих пор в шоке, что такое могло произойти, и они не признались в этом честно. Это был не наш отец. Ты в шоке, говоришь им, что это не твой отец, а они даже тебя не слушают», — подчеркнул Спенсер. Он рассказал, что на следующий день после похорон разговаривал с владельцем похоронного бюро и показывал ему фотографии отца, и тот был достаточно бестактен, чтобы сказать: «Разве он не выглядит лучше?». Семья была вынуждена подать в суд, чтобы узнать, кто был в гробу и где Ларри Тилльман. «Мы до сих пор не знаем, где мой отец», — подчеркнул мужчина.