Президент ЮАР вылечился после COVID-19

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса, у которого 12 декабря была обнаружена коронавирусная инфекция, выздоровел и вернулся к исполнению своих обязанностей. Об этом говорится в сообщении администрации главы государства, размещенном в понедельник на ее официальном портале.

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"Президент Рамапоса закончил неделю самоизоляции, которая последовала после того, как сданный им ПЦР-тест показал положительный результат, - подчеркивается в документе. - Глава государства вернулся к своим обязанностям и будет председательствовать на заключительном в текущем году заседании кабинета министров, которое состоится 22 декабря".

Коронавирус был выявлен у Рамапосы восемь дней назад, когда он находился в Кейптауне. Глава государства немедленно ушел на самоизоляцию. Болезнь протекала в легкой форме. Лечение главы государства проводили военные врачи. Официальных сообщений о том, какой именно штамм коронавируса стал возбудителем болезни у Рамапосы, нет.