В Венгрии призвали Россию защищать христиан на Ближнем Востоке

Венгрия открыта к сотрудничеству с Россией для защиты христиан на Ближнем Востоке. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей страны по вопросам миграции и делам Северной Америки Ференц Денч, сообщает ТАСС.

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«Конечно, если Россия намерена сотрудничать, то мы более чем открыты к этому. <...> Миграция является большой проблемой», - сказал он.

Денч также отметил разницу в трактовке понятий «беженец» и «мигрант».

«Это проблема. Люди, порой, просыпаются утром и думают, где им лучше, покидают страну обитания. <...> Такие люди не могут рассматриваться как беженцы», - добавил собеседник агентства.

Как ранее заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, мировое сообщество должно предпринять конкретные действия для пресечения преследования христиан на Ближнем Востоке и Севере Африки, а для этого требуется на международном уровне "возвысить голос" в пользу решения этой проблемы.