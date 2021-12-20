Пока вы спали: лишение россиян квартир и иностранные войска на Украине

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Фото: ТАСС ТАСС

На Украину войдут иностранные войска

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В 2022 году на Украине запланировано десять масштабных учений с участием стран НАТО, в том числе «Морской бриз» (Sea Breeze). В них будут задействованы до 2000 иностранных военнослужащих. Об этом пишут «Известия».

По мнению опрошенных изданием экспертов, такое количество учений направлено на военное освоение украинской территории странами НАТО и несет серьезную угрозу для России. Поэтому необходим документ, который предоставит гарантии безопасности Российской Федерации, уверены они.

НАТО коллективно обсудит предложение России

Предложение России по гарантиям безопасности, которое западные СМИ назвали «путинским ультиматумом», в НАТО намерены обсудить на этой неделе. Об этом сообщает «Независимая газета».

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что в США готовы к диалогу, однако «переговоры по европейской безопасности не состоятся, если в них не будут задействованы европейские союзники и партнеры». По мнению опрошенных изданием экспертов, Россия не рассчитывает, что предложения будут приняты в полном объеме, и программой минимумом должно стать неразмещения американских ракет средней дальности в Европе.

Более миллиона семей в России могут лишиться квартир

Сегодня в России около 10 млн кв. м жилья имеют статус самовольной постройки, на улице в результате сноса таких домов могут оказать более 1 млн семей. Об этом со ссылкой на данные Всероссийского центра национальной строительной политики сообщают «Известия».

В специальный реестр уже внесено свыше 40 тысяч домов-самостроев, подлежащих сносу. По данным ВЦНСП, сложнее всего ситуация с незаконными строениями в Краснодарском крае, Крыму и в Дагестане.

На Украине не успели вручить повестку Порошенко

Бывший президент Украины и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко уехал «в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу» после того, как следователи попытались вручить ему повестку по «угольному делу». Об этом пишет «Независимая газета».

Порошенко подозревают в том, что он санкционировал покупку угля в самопровозглашенных ДНР/ЛНР. Оплату поставок этого угля в Киеве сейчас расценивают как «финансирование терроризма». По делу также проходят один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

В Белоруссии пообещали «жесткие меры» работающим «не по правилам» компаниям

Власти Белоруссии приняли решение провести проверку телекоммуникационного и контент-провайдер А1, имеющий австрийский капитал, так как он «в некотором смысле «сливал» не тот контент и не туда». Об этом со ссылкой на заместителя главы администрации президента Игоря Луцкого пишет «Независимая газета».