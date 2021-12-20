Пока вы спали: лишение россиян квартир и иностранные войска на Украине

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В 2022 году на Украине запланировано десять масштабных учений с участием стран НАТО, в том числе «Морской бриз» (Sea Breeze). В них будут задействованы до 2000 иностранных военнослужащих. Об этом пишут «Известия».
По мнению опрошенных изданием экспертов, такое количество учений направлено на военное освоение украинской территории странами НАТО и несет серьезную угрозу для России. Поэтому необходим документ, который предоставит гарантии безопасности Российской Федерации, уверены они.
Предложение России по гарантиям безопасности, которое западные СМИ назвали «путинским ультиматумом», в НАТО намерены обсудить на этой неделе. Об этом сообщает «Независимая газета».
При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что в США готовы к диалогу, однако «переговоры по европейской безопасности не состоятся, если в них не будут задействованы европейские союзники и партнеры». По мнению опрошенных изданием экспертов, Россия не рассчитывает, что предложения будут приняты в полном объеме, и программой минимумом должно стать неразмещения американских ракет средней дальности в Европе.
Сегодня в России около 10 млн кв. м жилья имеют статус самовольной постройки, на улице в результате сноса таких домов могут оказать более 1 млн семей. Об этом со ссылкой на данные Всероссийского центра национальной строительной политики сообщают «Известия».
В специальный реестр уже внесено свыше 40 тысяч домов-самостроев, подлежащих сносу. По данным ВЦНСП, сложнее всего ситуация с незаконными строениями в Краснодарском крае, Крыму и в Дагестане.
Бывший президент Украины и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко уехал «в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу» после того, как следователи попытались вручить ему повестку по «угольному делу». Об этом пишет «Независимая газета».
Порошенко подозревают в том, что он санкционировал покупку угля в самопровозглашенных ДНР/ЛНР. Оплату поставок этого угля в Киеве сейчас расценивают как «финансирование терроризма». По делу также проходят один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.
Власти Белоруссии приняли решение провести проверку телекоммуникационного и контент-провайдер А1, имеющий австрийский капитал, так как он «в некотором смысле «сливал» не тот контент и не туда». Об этом со ссылкой на заместителя главы администрации президента Игоря Луцкого пишет «Независимая газета».
«Это не будет позволено ни одной компании. Как зарубежной, так и любой белорусской. Нельзя таким образом работать на территории нашей страны. А1 – международная компания, и что бы там ни говорили, что они работают по правилам, в компании все перечеркнуто наглым образом», – подчеркнул Игорь Луцкий.