Байден поручил предотвратить «вторжение» России на Украину

Президент США Джо Байден, опасаясь повторения ошибок 2014 года, когда Вашингтон и Европа «были застигнуты врасплох» присоединением Крыма к России, решил действовать на опережение. Телеканал CNN выяснил, что ещё осенью американский лидер поручил своей команде по национальной безопасности предотвратить «вторжение» РФ на Украину, используя все возможные инструменты. На это он выделил «окно в четыре недели».

Фото: flickr.com/whitehouse flickr.com/whitehouse

«Я не видел такого же уровня координации в начале 2014 года. Эта администрация гораздо более сплочённая и многосторонняя в своём подходе», — сказал бывший высокопоставленный чиновник НАТО, который ушёл в отставку в сентябре 2021 года.

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В начале осени администрация Байдена начала предпринимать первые шаги, направленные на предотвращения российского «вторжения» на Украину. В частности, в ноябре глава ЦРУ Уильям Бёрнс приезжал в Москву, чтобы предупредить Кремль о недопустимости действий против Украины.

По мере того как, по данным разведки, российские войска стали наращивать своё присутствие недалеко от границы с Украиной, Вашингтон решил перейти от «тихой дипломатии» к публичным угрозам санкциями против Москвы. США также стали говорить, что увеличат военную помощь Киеву.

12 декабря президент США заявил журналистам, что Вашингтон «продолжит предоставлять украинскому народу оборонные возможности», если произойдёт вторжение России, однако США никогда не рассматривали возможность размещения войск на Украине. Вместо этого их направят в страны «Бухарестской девятки» (В9), в которую входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

Чиновник из Белого дома рассказал CNN, что планируемые санкции сильно отличаются от тех, которые были введены после событий 2014 года. Тогда меры были направлены на «сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных компаний через ограничения их доступа к рынкам капитала и технологиям США», напомнил собеседник телеканала. Нынешний вариант санкций может нанести немедленные и значительные издержки российской экономике и её финансовой системе, заключил чиновник.