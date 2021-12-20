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48 минут назад

На Украине рассказали про «секретное оружие» на случай войны с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если вдруг произойдет война с Россией, армия Украины сможет противостоять благодаря «особому духу». Об этом он сообщил в эфире «Апостроф».

На Украине рассказали про «секретное оружие»
Фото: EPAEPA

По его словам, на войну не повлияет морально-психологический упадок украинской армии.

«Хочу обратить внимание, что у нас есть отдельное оружие, на которое никто не обращает внимания – это наш дух», — подчеркнул секретарь СНБО.

Как заметил секретарь СНБО, у военных страны есть отличительная черта — это внутренний дух свободы и ответственности.

Украина потребовала от России компенсацию за ядерный арсенал

В западных СМИ стали чаще появляться данные о потенциальной угрозе вторжения России на территорию Украины, то же говорят и украинские власти. В РФ подобные заявления отрицают и объясняют желанием так получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.

Кому выгодно нагнетание ситуации вокруг Донбасса читайте в материале «Газеты.Ru».

В мире,Алексей Данилов,Газета.Ru,
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