В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

В Лондоне ввели режим ЧС из-за омикрона

В Лондоне ввели режим ЧС из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. Как сообщает канал SRF, британские больницы работают на пределе, а среди заболевших все больше медперсонала и врачей.

В Лондоне ввели режим ЧС из-за омикрона
Фото: ReutersReuters

«Это самый большой скачок с начала пандемии: 26 тысяч новых заражений. Число госпитализаций растёт, и в то же время увеличивается количество заболеваний среди медперсонала. Поэтому мы решили объявить чрезвычайное положение», — заявил мэр Лондона Садик Хан.

Сейчас в столице Великобритании вступил в силу план действий при чрезвычайной ситуации — в первую очередь, он нужен, чтобы консолидировать работников сферы здравоохранения и в случае необходимости перераспределить их.

«Проблема в том, что у многих лондонцев есть вирус. И это происходит на фоне нехватки персонала. Становится трудно оказывать обществу необходимую медицинскую помощь», — добавил глава города.

Отметим, что 19 декабря в стране зарегистрировали почти 82 тыс. новых случаев COVID-19 — почти в два раза больше, чем неделей ранее.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители