В Лондоне ввели режим ЧС из-за омикрона

В Лондоне ввели режим ЧС из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. Как сообщает канал SRF, британские больницы работают на пределе, а среди заболевших все больше медперсонала и врачей.
«Это самый большой скачок с начала пандемии: 26 тысяч новых заражений. Число госпитализаций растёт, и в то же время увеличивается количество заболеваний среди медперсонала. Поэтому мы решили объявить чрезвычайное положение», — заявил мэр Лондона Садик Хан.
Сейчас в столице Великобритании вступил в силу план действий при чрезвычайной ситуации — в первую очередь, он нужен, чтобы консолидировать работников сферы здравоохранения и в случае необходимости перераспределить их.
«Проблема в том, что у многих лондонцев есть вирус. И это происходит на фоне нехватки персонала. Становится трудно оказывать обществу необходимую медицинскую помощь», — добавил глава города.
Отметим, что 19 декабря в стране зарегистрировали почти 82 тыс. новых случаев COVID-19 — почти в два раза больше, чем неделей ранее.