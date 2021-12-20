В Лондоне ввели режим ЧС из-за омикрона

В Лондоне ввели режим ЧС из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. Как сообщает канал SRF, британские больницы работают на пределе, а среди заболевших все больше медперсонала и врачей.

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«Это самый большой скачок с начала пандемии: 26 тысяч новых заражений. Число госпитализаций растёт, и в то же время увеличивается количество заболеваний среди медперсонала. Поэтому мы решили объявить чрезвычайное положение», — заявил мэр Лондона Садик Хан.

Сейчас в столице Великобритании вступил в силу план действий при чрезвычайной ситуации — в первую очередь, он нужен, чтобы консолидировать работников сферы здравоохранения и в случае необходимости перераспределить их.

«Проблема в том, что у многих лондонцев есть вирус. И это происходит на фоне нехватки персонала. Становится трудно оказывать обществу необходимую медицинскую помощь», — добавил глава города.