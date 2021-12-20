Американской армии понадобились ненавидящие Китай солдаты

На фоне ухудшения китайско-американских отношений армии США понадобились солдаты, ненавидящие Китай. Об этом заявил американский антикоммунист, популяризатор правоконсервативных идей и телеведущий Джесси Келли (Jesse Kelly) в эфире шоу Такера Карлсона (Tucker Carlson Tonight) на телеканале FOX News.

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Chip Somodevilla / Getty Images

Нарезку с его словами опубликовали пользователи Twitter. Отвечая на вопрос Карлсона о состоянии американской армии, Келли заявил, что США не нужны вооруженные силы, «дружелюбные к женщинам и геям».

«Нам нужны мужчины, желающие сесть на трон из китайских черепов, но сейчас у нас этого нет», — заявил Джесси Келли. Он также добавил, что американскому военному флоту необходимо отказаться от набора женщин в судовые команды, поскольку беременность не сочетается со службой в море.

Слова Джесси Келли, который также проходил службу в американской армии, вызвали бурную реакцию, как в самих Соединенных Штатах, так и в Китае. Пользователи Twitter обвинили его в безответственности и в том, что он никогда не воевал, а отслужил в «мирной» части.

В ответ на высказывания Келли китайское государственное издание Global Times написало, что подобная риторика демонстрирует «заметный регресс и вырождение американских ценностей». Самого шоумена обвинили в бесчеловечности и поддержке массовых убийств. В ответ на это Келли отметил, что китайское издание критикует его теми же словами, что и американские коммунисты.