Джонсона обвинили в участии в вечеринке в период локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был замечен в компании свыше десятка людей в 2020 году в саду на Даунинг-стрит в период жестких ограничений из-за коронавируса, сообщает телеканал «360».

Фото: Reuters Reuters

Политик попал на фото с вином и сыром вместе со своей женой и 17-ю другими лицами, среди которых был экс-премьер Дэвид Кэмерон.

В аппарате Джонсона опровергли информацию о проведении в резиденции премьера неформального мероприятия со спиртным и пиццей 15 мая прошлого года. Сотрудники Даунинг-стрит «работали в саду днем и вечером», рассказал представитель британского премьера. При этом на размещенных изданием снимках можно увидеть бутылки вина и несоблюдение социальной дистанции между людьми.