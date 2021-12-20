В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
1 час назад

Бориса Джонсона обвинили в участии в вечеринке в период локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был замечен в компании свыше десятка людей в 2020 году в саду на Даунинг-стрит в период жестких ограничений из-за коронавируса, сообщает телеканал «360».

Джонсона обвинили в участии в вечеринке в период локдауна
Фото: ReutersReuters

Политик попал на фото с вином и сыром вместе со своей женой и 17-ю другими лицами, среди которых был экс-премьер Дэвид Кэмерон.

В аппарате Джонсона опровергли информацию о проведении в резиденции премьера неформального мероприятия со спиртным и пиццей 15 мая прошлого года. Сотрудники Даунинг-стрит «работали в саду днем и вечером», рассказал представитель британского премьера. При этом на размещенных изданием снимках можно увидеть бутылки вина и несоблюдение социальной дистанции между людьми.

Во время изоляции в мае 2020 года встречи в домохозяйствах ограничивались двумя людьми. При этом они имели право встречаться только на открытом воздухе и с соблюдением дистанции не менее двух метров. Проводить личные встречи можно было лишь в случае «крайней необходимости».

В мире,Борис Джонсон,Дэвид Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители