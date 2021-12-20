Акт независимости лишил Украину шансов на вступление в НАТО

«Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины. Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе "Внешняя и внутренняя безопасность" было четко указано: "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», — говорится в материале.