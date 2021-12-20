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42 минуты назад

Акт независимости лишил Украину шансов на вступление в НАТО

Акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию нынешних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

Акт независимости лишил Украину шансов на вступление в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины. Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе "Внешняя и внутренняя безопасность" было четко указано: "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», — говорится в материале.

В принятом 24 августа 1991 года Акте провозглашения независимости Украины основанием для документа названа Декларация о суверенитете, что подтвердило внеблоковый статус страны. С принятием в 1996 году первой украинской конституции сохранилась правовая преемственность между основополагающими для бывшей советской республики документами.

«В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что поскольку Североатлантический альянс является военным и политическим союзом, то вступать в него тоже запрещено.

В мире,НАТО,РИА Новости,
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