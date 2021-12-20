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23 минуты назад

В Германии нашли способ остановить «агрессию России»

Власти Германии могут использовать угрозы санкциями в отношении Москвы на фоне ситуации с Украиной, сообщает Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

В Германии нашли способ остановить «агрессию России»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, необходимо использовать все возможности, чтобы остановить эскалацию.

«Это включает в себя и угрозу жестких санкций. <…> Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шопинг на Елисейские поля в Париже», — рассказала глава военного ведомства.

Ламбрехт отметила, что Германия должна попробовать все возможности дипломатии и экономических санкций в этой ситуации, а дальнейшие шаги необходимо обсуждать в тесной координации в НАТО.

Ранее Ламбрехт призналась, что обеспокоена ситуацией вокруг Украины и якобы стягиванием к ее пределам российских войск. В качестве ответной меры министр предложила применить к России, которую назвала «агрессором», жесткие ограничительные меры.

«На данный момент мы должны наметить целью Путина и его окружение», - сказала министр.

Bloomberg, ссылаясь на европейских дипломатов и официальных лиц, сообщил, что некоторые из ведущих стран Евросоюза высказываются за переговоры с Москвой. В частности, такой подход предпочитают Германия, Франция, Испания, Италия.

В мире,Министерство обороны,НАТО,ЕС,Bild,Bloomberg,
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