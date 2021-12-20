Боррель: Россия давит на Евросоюз с помощью «Северного потока-2»

Москва, «воздерживаясь от увеличения объемов поставок газа Европе, хочет оказать давление на Евросоюз, в частности, для обеспечения лицензирования проекта "Северный поток — 2"», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
«Строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, но многие считают, что ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища – это средство для оказания давления на ЕС», — считает Боррель.
По его словам, речь может идти о «желании обеспечить выдачу лицензии "Северному потоку — 2"».
Как напомнил верховный представитель, Россия обеспечивает 40% потребностей Евросоюза в газе, который поставляется через трубопроводы, проходящие через территорию Украины и Белоруссии, а также Балтийское море.
«Любые разговоры о России, Украине, Белоруссии имеют энергетическое измерение», — отметил глава евродипломатии.
Вице-канцлер ФРГ, министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает, что строительство газопровода «Северный поток-2» было геополитической ошибкой. Хабек высказал сомнения в будущем проекта, если Россия «вновь нарушит территориальную целостность Украины и произойдёт эскалация».