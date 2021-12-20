Боррель: Россия давит на Евросоюз с помощью «Северного потока-2»

Москва, «воздерживаясь от увеличения объемов поставок газа Европе, хочет оказать давление на Евросоюз, в частности, для обеспечения лицензирования проекта "Северный поток — 2"», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

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«Строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, но многие считают, что ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища – это средство для оказания давления на ЕС», — считает Боррель.

По его словам, речь может идти о «желании обеспечить выдачу лицензии "Северному потоку — 2"».

Как напомнил верховный представитель, Россия обеспечивает 40% потребностей Евросоюза в газе, который поставляется через трубопроводы, проходящие через территорию Украины и Белоруссии, а также Балтийское море.

«Любые разговоры о России, Украине, Белоруссии имеют энергетическое измерение», — отметил глава евродипломатии.