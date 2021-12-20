Главная новогодняя елка упала в украинском городе

Главная новогодняя елка города упала из-за сильного ветра в украинском Мариуполе. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале «Политика Страны».
На кадрах видно, как украшенное дерево, стоящее на Театральной площади, наклонилось в сторону, а затем его верхушка рухнула на землю, продолжая гореть огнями. По данным спасателей, скорость ветра в городе 19 декабря превышала 15 метров в секунду.
Находившиеся в это время рядом люди успели отбежать в сторону. В результате инцидента никто не пострадал.