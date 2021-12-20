Главная новогодняя елка упала в украинском городе

На кадрах видно, как украшенное дерево, стоящее на Театральной площади, наклонилось в сторону, а затем его верхушка рухнула на землю, продолжая гореть огнями. По данным спасателей, скорость ветра в городе 19 декабря превышала 15 метров в секунду.