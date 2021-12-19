Конгрессмены США приехали в Киев из-за ситуации на границе с РФ

Делегация Конгресса США посетила Киев с целью изучить ситуацию на границе с Россией. Конгрессменам было интересно узнать мнение о ней руководителей страны и военного руководства, сообщает пресс-служба посольства США на Украине.

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Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание на Украине и вокруг неё и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства, — отмечается в сообщении.

Пресс-служба дипмиссии также указала, что вместе с Кроу Киев посетили конгрессмены Брэд Венструп и Рик Кроуфорд. Американские политики в очередной раз выразили поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины и её евро-атлантической траектории».

Киеву пообещали, что Вашингтон обеспечит жёсткие меры в ответ на любое военное вторжение Москвы.