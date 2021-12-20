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23 минуты назад

В США заявили о неготовности больниц к росту числа заразившихся омикрон-штаммом

The Wall Street Journal со ссылкой на представителей сферы здравоохранения заявила, что в США ожидается рост числа пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом. Сообщалось также о том, что больницы страны к этому не готовы.

США заявили о неготовности к росту пациентов с омикрон-штаммом
Фото: ReutersReuters

По информации издания, отделения интенсивной терапии переполнены нуждающимися в срочном лечении (с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями) и заразившимися дельта-вариантом. Медики отмечают, что неготовность усиливает нехватка персонала.

Специалисты подчеркивают, что такие задержки с оказанием необходимой помощи человеку вызывают риски серьезных осложнений. Газета отмечает, что во время предыдущих волн пандемии в США некоторые больные скончались, не дождавшись интенсивной терапии.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предрек американцам тяжелую зиму из-за омикрон-штамма коронавируса. Главный инфекционист США подчеркнул, что новый штамм обладает необычайными возможностями распространения, и предположил, что в ближайшие две недели число случаев инфицирования в США будет расти.
В мире,Энтони Фаучи,Wall Street Journal,
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