США заявили о неготовности к росту пациентов с омикрон-штаммом

The Wall Street Journal со ссылкой на представителей сферы здравоохранения заявила, что в США ожидается рост числа пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом. Сообщалось также о том, что больницы страны к этому не готовы.

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По информации издания, отделения интенсивной терапии переполнены нуждающимися в срочном лечении (с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями) и заразившимися дельта-вариантом. Медики отмечают, что неготовность усиливает нехватка персонала.

Специалисты подчеркивают, что такие задержки с оказанием необходимой помощи человеку вызывают риски серьезных осложнений. Газета отмечает, что во время предыдущих волн пандемии в США некоторые больные скончались, не дождавшись интенсивной терапии.