Беспорядки произошли в Брюсселе

Третья в этом месяце демонстрация протеста против санитарных ограничительных мер и возможного введения обязательной вакцинации прошла в воскресенье в Брюсселе и, как и две предыдущие, вылилась в столкновения с полицией, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Полиция оценивает численность участников акции в 3,5 тыс. человек.

Демонстрация "Марш за свободу. Действие третье" собрала тысячи человек в Брюсселе. Они несут транспаранты с лозунгами "Руки прочь от нашей свободы", "Нет вакцинам", "Мое тело - мой выбор", "Ковид - спланированный геноцид", "Нет вакцинам для наших детей", "Вакцинации - нет, лечению - да", "Вакцинацизм" и "Диктатура масок". Манифестанты колонной движутся в сторону Европейского квартала в центре города.

Группа лиц закидала полицейских петардами, булыжниками и бутылками. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. Как сообщила полиция, было задержано около 15 человек.

Ситуация в стране

С начала ноября власти Бельгии стали вновь поэтапно ужесточать антиковидные меры, несмотря на вакцинацию двумя дозами 87% взрослого населения страны. С 1 ноября введены антиковидные QR-коды для доступа в рестораны, бары, больницы, развлекательные и спортивные учреждения на всей территории страны. Посещать эти заведения бельгийцы могут только в трех случаях: если они вакцинированы двумя дозами, если они переболели COVID-19 в последние полгода или если они получили отрицательный результат ПЦР-тест в течение последних 72 часов. Единственное маленькое послабление сделано для ресторанов - непривитым гражданам разрешается есть только на открытых террасах.