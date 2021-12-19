Польский генерал потребовал пристрелить бежавшего в Белоруссию солдата

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что наказание для солдата Эмиля Чечко, перешедшего на сторону Белоруссии, слишком мягкое. Об этом пишет портал wPolityce.
Генерал удивился, что прокуратура хочет возбудить против перебежчика уголовное дело по статье, наказание по которой предусматривает «всего» 10 лет.
«Солдат — дезертир, во время войны перешел на сторону врага. Поэтому ему грозит только один приговор — смертная казнь. И это даже не обсуждается. Преступник, очевидно, дезертир. Пуля в голову и разжалование. Извините за это, но иначе и быть не может», - сказал Скшипчак.
Согласно основной версии польских спецслужб, Чечко перешел на сторону Белоруссии, так как является шпионом в пользу Белоруссии. Сам перебежчик утверждает, что покинул свою часть потому, что не согласен с негуманным отношением польских пограничников с мигрантами. Он рассказал об убийствах беженцев и помогавших им волонтеров.