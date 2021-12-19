Польский генерал потребовал пристрелить бежавшего в Белоруссию солдата

«Солдат — дезертир, во время войны перешел на сторону врага. Поэтому ему грозит только один приговор — смертная казнь. И это даже не обсуждается. Преступник, очевидно, дезертир. Пуля в голову и разжалование. Извините за это, но иначе и быть не может», - сказал Скшипчак.