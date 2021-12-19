Главный инфекционист США оценил опасность омикрона

"Кажется, что есть и меньшая продолжительность симптоматики, меньшая потребность в аппаратах вентиляции легких, но здесь надо быть осторожными, поскольку население [ЮАР] имеет большой опыт предыдущих инфекций, которые могут перекрывать иммунитет", - отметил главный инфекционист. Эксперт предположил, что в ближайшие две недели число случаев инфицирования в США будет расти. "В нашей стране так много людей, которые не прошли вакцинацию. Это может стать реальной проблемой для системы здравоохранения", - сказал Фаучи.