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41 минуту назад

Главный инфекционист США: болезнь при "омикроне" может протекать легче лишь у жителей ЮАР

Данные о том, что у инфицированных новым вариантом коронавируса "омикрон" заболевание протекает легче, чем при дельта-штамме, могут объясняться особенностями общей инфекционной картины в ЮАР. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в воскресном интервью телекомпании NBC.

Главный инфекционист США оценил опасность омикрона
Фото: ReutersReuters

"Совершенно очевидно, что новый вариант обладает чрезвычайной способностью распространяться, - сказал Фаучи. - <...> Вопрос в том, более или менее серьезен [омикрон-штамм]. Судя по информации от южноафриканских коллег, по-прежнему предполагается, если вы посмотрите на соотношение случаев и госпитализаций, что [при штамме "омикрон"] соотношение меньше, чем при "дельте".

"Кажется, что есть и меньшая продолжительность симптоматики, меньшая потребность в аппаратах вентиляции легких, но здесь надо быть осторожными, поскольку население [ЮАР] имеет большой опыт предыдущих инфекций, которые могут перекрывать иммунитет", - отметил главный инфекционист. Эксперт предположил, что в ближайшие две недели число случаев инфицирования в США будет расти. "В нашей стране так много людей, которые не прошли вакцинацию. Это может стать реальной проблемой для системы здравоохранения", - сказал Фаучи.

Врачи назвали необычный "ночной" симптом штамма "омикрон"

В четверг президент США Джо Байден заявил, что омикрон-штамм вскоре начнет распространяться в стране значительно быстрее. В настоящий момент у большинства заразившихся коронавирусом в США выявляют дельта-штамм. Однако, как отмечал ранее Фаучи, "омикрон" может стать доминирующим вариантом коронавируса в стране в течение нескольких недель.

В мире,Энтони Фаучи,Джозеф Байден,телеканал NBC,
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