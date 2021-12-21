«Омикрон»-штамм коронавируса стал доминирующим в США

Новый штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в США , сообщает Associated Press со ссылкой на американский медрегулятор CDC.

По данным агентства, в Центре по контролю и профилактике заболеваний констатировали увеличение случаев инфицирования «омикроном» в шесть раз за неделю.