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30 минут назад

AP: «oмикрон»-штамм коронавируса стал доминирующим в США

Новый штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в США, сообщает Associated Press со ссылкой на американский медрегулятор CDC.

«Омикрон»-штамм коронавируса стал доминирующим в США
Фото: Reuters © Evelyn HocksteinReuters © Evelyn Hockstein

По данным агентства, в Центре по контролю и профилактике заболеваний констатировали увеличение случаев инфицирования «омикроном» в шесть раз за неделю.

Ранее главный американский инфекционист Энтони Фаучи спрогнозировал сложные недели в США из-за распространения штамма коронавируса «омикрон».

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявлял, что «омикрон» скоро начнёт распространяться в стране намного быстрее.

В мире,Энтони Фаучи,Джозеф Байден,Associated Press,
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