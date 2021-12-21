«Омикрон»-штамм коронавируса стал доминирующим в США

Новый штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в США, сообщает Associated Press со ссылкой на американский медрегулятор CDC.
По данным агентства, в Центре по контролю и профилактике заболеваний констатировали увеличение случаев инфицирования «омикроном» в шесть раз за неделю.
Ранее главный американский инфекционист Энтони Фаучи спрогнозировал сложные недели в США из-за распространения штамма коронавируса «омикрон».
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявлял, что «омикрон» скоро начнёт распространяться в стране намного быстрее.