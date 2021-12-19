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1 час назад

В Бундестаге назвали «Северный поток — 2» политическим проектом

Глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот заявил, что газопровод «Северный поток - 2» является не только экономическим, но и политическим проектом. Об этом политик сказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

В Бундестаге назвали «Северный поток — 2» политическим проектом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я должен признать, что «Северный поток-2» не является чисто экономическим проектом, даже если он будет реализован десятками европейских компаний из двенадцати стран-членов Европейского Союза. Конечно, он также имеет политический эффект, и это проблема, которая у многих партнеров в Европейском Союзе вызывает головную боль», - сказал Рот.

Ведущий программы сказал Роту, что в данном вопросе он возражает федеральному канцлеру Олафу Шольцу. Недавно тот ясно дал понять в Брюсселе, что «Северный поток - 2» — это полностью неполитическое решение.

«Нет, мне совершенно не нужно ему противоречить. По моему мнению, он говорил о другом. Он связал это с процессом согласования в Федеральном сетевом агентстве», - ответил Рот.

Он также добавил, что Украина не должна стать «страдающим государством» (leidtragende Staat) из-за «Северного потока - 2», и газ по-прежнему должен поступать в Европу через ее территорию.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) занимается вопросом сертификации «Северного потока — 2» без каких-либо политических вмешательств.

Вместе с тем вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал «геополитической ошибкой» строительство германо-российского газопровода.

В мире,Роберт Хабек,Михаэль Рот,Олаф Шольц,Бундестаг,ЕС,
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