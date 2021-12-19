"Так дело не пойдет": в бундестаге возмутились требованиями РФ по НАТО

Выдвигаемое Россией условие гарантии безопасности в виде отказа НАТО от расширения на восток является неприемлемым. Об этом в интервью Deutschlandfunk заявил глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот.
«Во-первых, я рад, что мы сейчас находимся на этапе, когда делаются предложения, которые можно обсуждать. Но это предложение, разумеется, неприемлемо, так дело не пойдет!» — сказал он.
По словам Рота, Центральная и Восточная Европа «не являются передним двором сферы влияния президента [РФ Владимира] Путина».
«Еще раз — это свободное решение этих обществ разделять общие с нами ценности, и я радуюсь, когда граждане и политики говорят: да, мы хотим того, что вы гарантируете вашим гражданам — демократии, верховенства права, свободы мнений, свободных и независимых судов, эффективной борьбы с коррупцией, функционирующей социальной рыночной системы, благосостояния для всех. Это именно то, чем в корне является Европа», — подчеркнул политик, добавив, что при этом Европа не требует от таких стран отказа от экономических, культурных и исторических связей с Россией.
Накануне МИД России опубликовал проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США. Согласно документам, стороны обязуются не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.