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9 минут назад

В бундестаге назвали неприемлемым требование России о нерасширении НАТО

Выдвигаемое Россией условие гарантии безопасности в виде отказа НАТО от расширения на восток является неприемлемым. Об этом в интервью Deutschlandfunk заявил глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот.

"Так дело не пойдет": в бундестаге возмутились требованиями РФ по НАТО
Фото: ReutersReuters

«Во-первых, я рад, что мы сейчас находимся на этапе, когда делаются предложения, которые можно обсуждать. Но это предложение, разумеется, неприемлемо, так дело не пойдет!» — сказал он.

По словам Рота, Центральная и Восточная Европа «не являются передним двором сферы влияния президента [РФ Владимира] Путина».

«Еще раз — это свободное решение этих обществ разделять общие с нами ценности, и я радуюсь, когда граждане и политики говорят: да, мы хотим того, что вы гарантируете вашим гражданам — демократии, верховенства права, свободы мнений, свободных и независимых судов, эффективной борьбы с коррупцией, функционирующей социальной рыночной системы, благосостояния для всех. Это именно то, чем в корне является Европа», — подчеркнул политик, добавив, что при этом Европа не требует от таких стран отказа от экономических, культурных и исторических связей с Россией.

Ряд стран ЕС сочли неприемлемыми требования России по НАТО

Накануне МИД России опубликовал проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США. Согласно документам, стороны обязуются не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

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