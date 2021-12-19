"Так дело не пойдет": в бундестаге возмутились требованиями РФ по НАТО

«Еще раз — это свободное решение этих обществ разделять общие с нами ценности, и я радуюсь, когда граждане и политики говорят: да, мы хотим того, что вы гарантируете вашим гражданам — демократии, верховенства права, свободы мнений, свободных и независимых судов, эффективной борьбы с коррупцией, функционирующей социальной рыночной системы, благосостояния для всех. Это именно то, чем в корне является Европа», — подчеркнул политик, добавив, что при этом Европа не требует от таких стран отказа от экономических, культурных и исторических связей с Россией.