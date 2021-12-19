В детском саду города Семей в Казахстане поставили сценку, изображающую казнь советской армией митингующего студента 17-18 декабря 1986 года в Алма-Ате.
Видео опубликовал телеканал «360». На кадрах дети в советской форме с автоматами ведут на расстрел казахского студента. Предположительно, это отсылка к Кайрату Рыскулбекову, которому в 2002 году в Семее установили памятник.
Студенту, которого в 1996 году Нурсултан Назарбаев наградил званием Народного Героя, расстрел заменили 25 годами тюрьмы. Он умер в мае 1988 года в семипалатинской тюрьме.
Отмечается, что выступления казахской молодежи в 1986 году были направлены против назначения Геннадия Колбина на пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана, на который претендовал занимавший тогда пост председателя Совета министров КаССР Нурсултан Назарбаев.
Ранее президент России Владимир Путин направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму по случаю национального праздника республики – Дня независимости.