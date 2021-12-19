В детском саду города Семей в Казахстане поставили сценку, изображающую казнь советской армией митингующего студента 17-18 декабря 1986 года в Алма-Ате.

Видео опубликовал телеканал «360». На кадрах дети в советской форме с автоматами ведут на расстрел казахского студента. Предположительно, это отсылка к Кайрату Рыскулбекову, которому в 2002 году в Семее установили памятник.

Студенту, которого в 1996 году Нурсултан Назарбаев наградил званием Народного Героя, расстрел заменили 25 годами тюрьмы. Он умер в мае 1988 года в семипалатинской тюрьме.

Отмечается, что выступления казахской молодежи в 1986 году были направлены против назначения Геннадия Колбина на пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана, на который претендовал занимавший тогда пост председателя Совета министров КаССР Нурсултан Назарбаев.