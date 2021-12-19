Украина продолжает совершать провокационные действия в адрес России, а также ведет «тайную» войну под прикрытием НАТО. Такое мнение выразил политолог Лукай Лейрос.

Социолог в статье для InfoBrics обратил внимание, что Киев ведет опасную политику по отношению к Донбассу и Крыму. Украинские власти подобными действиями пытаются разжечь конфликт с Россией. Эксперт одной фразой сумел описать события в стране, пишет «ПолитРоссия».

«"Провокация" — это слово, которое лучше всего описывает украинскую историю после 2014 года», — подчеркнул Лерос.

Политолог добавил, что действующий киевский режим появился из провокационных настроений. Подобные практики «увековечены» на Украине после событий на Майдане.

«Опасаясь напрямую вступить в вооруженный конфликт, учитывая военное превосходство Москвы, Украина пытается бороться с РФ с помощью более "тихих" действий, используя методы дипломатического бойкота, шпионаж и даже терроризм», — сказано в статье.

Автор в качестве примера привел недавний маневр ВМС Украины. Хорошо вооруженный корабль «Донбасс» дерзко прошел вблизи Керченского пролива, однако обычно его не используют для разведывательных операций. По этой причине инцидент вызвал беспокойство у Москвы. По словам Лейроса, Киев идет на подобные шаги, поскольку Запад внушает ему ложное чувство безопасности.