В Мариуполе рухнула главная елка города

Главная елка в украинском городе Мариуполе рухнула в результате сильного ветра, сообщила пресс-служба городского совета на своей странице в Facebook.

«Сегодня вечером из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной елки Мариуполя. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями», — рассказали в пресс-службе.

В сообщении также указано, что все остальные праздничные локации продолжают работать.

Ранее в торговом центре в Швейцарии шесть женщин пострадали при падении новогоднего украшения с 10 метров. Новогодняя звезда упала с потолка на людей, которые находились внизу. Два человека получили тяжелые травмы, еще четверо — легкой степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, а торговый центр эвакуировали.