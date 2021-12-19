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29 минут назад

Мигранты рассказали о схеме переправки из Белоруссии в Германию

Мигранты рассказали, каким образом попадают из Белоруссии в Германию, передает РБК.

Мигранты рассказали о схеме переправки из Белоруссии в Германию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам беженцев, перебраться из Минска в Польшу им помогла турфирма. К границе их привезли на такси. Но не к тому месту, где располагался стихийный лагерь мигрантов. При сборе у назначенной точки на границе около 60-70 человек белорусские пограничники пропустили группу на нейтральную полосу.

Там мигранты провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны, где снова провели в лесу несколько дней. Оттуда части мигрантам удалось пересечь польскую границу, остальных поймали польские пограничники и депортировали в Белоруссию. В Польше их так же ждала машина, которая довезла до Германии.

Услуги всех, кто помогал в переброске, были оплачены еще в Ираке.

Сейчас те, кому удалось преодолеть весь путь, находятся в распределительном центре для беженцев и просителей убежища в Дрездене.

На границе Белоруссии и Польши в ноябре скопились несколько тысяч беженцев в надежде попасть в ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

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