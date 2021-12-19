«Страна истекает кровью»: Ливия готовится к первым выборам со времен Каддафи

В Ливии за несколько дней до первых за 10 лет выборов президента обострилась ситуация в столице. В середине недели стало известно о захвате вооруженными людьми некоторых правительственных зданий. В ходе самой подготовки к голосованию возникают многочисленные противоречия. В результате выборы, которые должны были стабилизировать ситуацию в стране, потенциально могут привести к еще большему гражданскому конфликту.

Фото: Yousef Murad/AP Yousef Murad/AP

В Ливии на 24 декабря назначены президентские выборы - первые с момента смерти бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. И чем ближе день выборов, тем сильнее накаляется обстановка в стране. 15 декабря в штаб-квартиру правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны в Триполи ворвались вооруженные люди. Как сообщало информационное агентство "Аль-Джамахирия", некоторые районы ливийской столицы оказались обесточены. Арабские СМИ разошлись во мнении, какая именно группировка несет ответственность за нападение.

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Телеканал "Аль-Арабия" утверждает, что нападавшие связаны с лидером ополчения "Ас-Самуд" Салахом Бади из Мисраты. Такое мнение довольно популярно, учитывая, что за день до этого он распространил видео с требованием отменить выборы, в котором обвинил советника генсека ООН Стефани Уильямс в "фарсе, который происходит в Ливии".

Вместе с тем существует версия, что в нападении участвовали сразу несколько группировок, несогласных с решением президентского совета отправить в отставку командующего военным округом Триполи Абдель Басета Марвана, заменив его на генерал-майора Абдель Кадера Халифу. Абдель Басет Марван близко связан с "Бригадой революционеров Триполи", его пребывание на командном посту не устраивало представителей других группировок, в частности из 444-й бригады и сил специального назначения RADA, связанных как раз с Абдель Кадером Халифой.

По данным арабских СМИ, уже на следующий день ситуация в столице была спокойной. Тем не менее часть зданий оставались в осаде, противоборствующие стороны не отводили свою технику с улиц столицы.

Выборы, безусловно, должны стабилизировать ситуацию в Ливии, но для этого должен быть выполнен ряд условий, сказал "Газете.Ru" российский и советский дипломат Владимир Захаров. Однако чтобы это произошло, должно быть достигнуто согласие между всеми сторонами ливийского конфликта, а также взаимопонимание между внешними игроками, прежде всего между соседями: Турцией, Египтом, США, Францией и Россией.

"Страна истекает кровью. Сейчас ничего нельзя предсказать, ситуация остается напряженной. Но Ливии очень нужен мир. Из процветающей страны, где ВВП на душу населения был самым высоким в Африке, Ливия превратилась в нищую страну из-за этого конфликта, из-за вмешательства Запада. Если все эти обстоятельства соединятся, можно ждать какого-то успокоения. Но до этого еще далеко", - отметил дипломат в разговоре с "Газетой.Ru".

Как идет предвыборная гонка

Подготовка к президентским и парламентским выборам продвигается негладко. Решение об их проведении было принято в ноябре прошлого года в рамках Ливийского форума политического диалога в Женеве - он проходил под эгидой ООН. Дату 24 декабря поддержали все внешние посредники, заинтересованные в решении политического урегулирования в Ливии. Подготовкой к выборам должно было заниматься приведенное к присяге в марте правительство национального единства, но проблемы и споры вокруг избирательного законодательства возникли с самого начала.

Одни предлагали сначала проголосовать за конституцию, а потом провести выборы, другие - сделать наоборот. Разногласия возникли и вокруг того, кто может баллотироваться на пост президента. Заявления на регистрацию для участия в выборах в Ливии подали 98 человек, в том числе командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, председатель палаты представителей Ливии Акиля Салех, действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба, сын экс-лидера Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи и бывший глава МВД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.

Ливийская верховная избирательная комиссия 24 ноября отклонила заявки 25 из всех подавших. Первым отказ получил Сейф аль-Ислам Каддафи, поскольку его документы не соответствуют ряду требований избирательного законодательства: он не предоставил документ об отсутствии непогашенной судимости и нарушил требование, согласно которому кандидат "не может быть осужденным окончательно в связи с преступлением, касающимся чести".

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда в 2020 году сообщила, что Ливия обязана арестовать Каддафи и передать суду. Ордер на его арест был выдан МУС еще в 2011 году. Избирательная комиссия также отклонила заявку действующего премьер-министра.

Впрочем, позже и Абдель Хамид Дбейба, и Сейф аль-Ислам Каддафи были допущены к выборам по решению судов, что вызвало недовольство в разных политических кругах. Если же говорить о предпочтениях самого народа Ливии, нет одной политической силы, которая поддерживается всеми ливийцами, сказала "Газете.Ru" старший преподаватель МГИМО, кандидат политических наук Татьяна Тюкаева.

"В целом в ливийском обществе есть однозначное стремление к выборам, ливийцы очень хотят, чтобы они состоялись. Но все равно есть определенное недоверие ко всем политическим силам, которые на сегодняшний день существуют, они все очень спорные, каждая имеет влияние и популярность - кто-то больше, кто-то меньше. Хотя на самом деле ливийский народ хочет, чтобы все это просто закончилось, они просто хотят стабильности. То есть социально-экономические проблемы уже мало кого волнуют и какая политическая сила будет их решать", - пояснила эксперт.

Выборы могут перенести

На фоне этих разногласий встал вопрос о том, чтобы перенести выборы. Даже избирательная комиссия пока решила повременить с публикацией окончательного списка кандидатов в президенты. Советник по СМИ спикера палаты представителей Фатхи аль-Марими в интервью телеканалу "Аль-Арабия" выразил мнение, что выборы могут быть отложены на "короткий период" менее 15 дней, поскольку избирательный процесс столкнулся с "трудностями и препятствиями". Но, как он утверждает, все спорные вопросы могут быть решены до следующего понедельника. Член избирательной комиссии Ливии Абу Бакр Марда, в свою очередь, сказал телеканалу "Аль-Джазира", что "проведение выборов 24 декабря невозможно".

Возможный перенос выборов из внешних игроков пока прокомментировала только Россия.

"Была назначена дата - 24 декабря. Надеюсь, она будет выдержана. Приоритетом для нас является не формальное соблюдение какого-то срока, а содержательное обеспечение выборов таким образом, чтобы в них могли принять участие представители всех ведущих политических сил и результаты ими же всеми признавались. Скажу честно и открыто, что с этой точки зрения, даже если будет небольшая задержка или перенос сроков, не вижу в этом большой беды", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу "ТеН ТВ".

По словам кандидата политических наук Татьяны Тюкаевой, еще неизвестно, насколько возможный перенос будет способствовать радикализации настроений общества, потому что процесс очень хрупкий и в любой момент может привести к обострению ситуации.