Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийствах беженцев

"Это было в конце мая. Это невозможно описать. Просто такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души, - отметил военнослужащий. - Лица этих людей помнятся всегда. Лица только первых - тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку".