Турция заявила о «ловушке» в дружбе с Россией

«Прошло пять лет после гибели посла Андрея Карлова в результате коварного убийства. Нападение на посла Карлова было атакой на турецко-российскую дружбу», — сказал министр, добавив, что те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы.