Турция заявила о «ловушке» в дружбе с Россией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в связи с пятой годовщиной убийства российского посла Андрея Карлова заявил РИА Новости, что Анкара и Москва не попали в ловушку, которую поставили организаторы убийства дипломата, и сохранили дружбу.
«Прошло пять лет после гибели посла Андрея Карлова в результате коварного убийства. Нападение на посла Карлова было атакой на турецко-российскую дружбу», — сказал министр, добавив, что те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы.
Чавушоглу отметил, что нападение на посла было террористическим актом.
«Терроризм в его бесчеловечной жестокости не имеет расы, религии, языка. Турция лучше всех понимает эту боль», — заявил он.
Ранее Чавушоглу заявил о существовании «центров силы», которые хотят подорвать отношения двух стран.
«Поэтому мы считаем, что совместные усилия по улучшению наших отношений являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них», — сказал министр.