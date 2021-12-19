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31 минуту назад

Латвия ответила на требования России по гарантиям безопасности

Заместитель главы Министерства иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс заявил, что требования России по гарантиям безопасности выполнить невозможно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Лига».

Латвия ответила на требования России по гарантиям безопасности
Фото: ReutersReuters

По его словам, подобные требования нарушили бы все принципы, принятые международным сообществом еще в двадцатом веке.

«Я считаю, что это абсолютно невозможно. Совершенно невозможно», — заявил Вилумсонс.

Он подчеркнул, что ни одно из государств Североатлантического альянса не проведет политические переговоры и не примет поставленные Россией условия, так как право каждой страны — самостоятельно принимать решение о вступлении в НАТО. Это фундаментальный принцип, который не подлежит обсуждению, отметил Вилумсонс.

Ранее Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США. В них шла речь о гарантиях безопасности и соглашениях о мерах обеспечения безопасности России и стран, входящих в состав НАТО.

Договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооружения и вооруженные силы на территории Европы. США обязуется не создавать военные базы на территории стран, которые когда-то были частью СССР и не входят в состав НАТО.

В мире,НАТО,МИД,ИТАР-ТАСС,
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