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43 минуты назад

ВОЗ раскрыла причину задержки с одобрением «Спутника V»

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, почему организация задержала одобрение российской вакцины «Спутник V». Об этом она сообщила в беседе с телеканалом RT.

ВОЗ раскрыла причину задержки с одобрением «Спутника V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, основные причины — необходимость оценить техническое досье на вакцину «Спутник V» и ожидание дополнительной информации. Оценка вакцины продолжается.

Харрис также назвала ложными все заявления о том, что ВОЗ лицензирует препараты исключительно западного производства. В качестве примера она привела признанные вакцины из Индии и Китая. Харрис пояснила, что для оценки некоторых вакцин нужно больше времени, потому что требуется техническая информация в полном объеме.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры в ВОЗ по «Спутнику V» удалось снять, теперь препарату осталось преодолеть лишь некоторые административные процедуры. Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что они ожидают разрешения со стороны организации в ближайшие несколько месяцев.

В декабре в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения сообщили, что инспекция приедет в Россию для оценки «Спутника V» не ранее января 2022 года. Глава европейского отделения организации Ханс Клюге заявил, что ВОЗ может признать российский препарат в первом квартале 2022 года.

В мире,Ханс Клюге,Михаил Мурашко,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,Russia Today,
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