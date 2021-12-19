ВОЗ раскрыла причину задержки с одобрением «Спутника V»

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, почему организация задержала одобрение российской вакцины «Спутник V». Об этом она сообщила в беседе с телеканалом RT.

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По ее словам, основные причины — необходимость оценить техническое досье на вакцину «Спутник V» и ожидание дополнительной информации. Оценка вакцины продолжается.

Харрис также назвала ложными все заявления о том, что ВОЗ лицензирует препараты исключительно западного производства. В качестве примера она привела признанные вакцины из Индии и Китая. Харрис пояснила, что для оценки некоторых вакцин нужно больше времени, потому что требуется техническая информация в полном объеме.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры в ВОЗ по «Спутнику V» удалось снять, теперь препарату осталось преодолеть лишь некоторые административные процедуры. Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что они ожидают разрешения со стороны организации в ближайшие несколько месяцев.