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15 минут назад

В Турции рассказали о попытках подорвать ее отношения с Россией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью РИА Новости рассказал о попытках некоторых сил подорвать отношения страны с Россией.

Турция заявила о попытках подорвать ее отношения с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чавушоглу в связи с пятой годовщиной убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова о существовании «центров силы», которые хотят подорвать отношения двух стран.

«Поэтому мы считаем, что совместные усилия по улучшению наших отношений являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них», — сказал министр.

Он отметил, что в течение пяти лет, которые прошли после убийства посла, отношения Москвы и Анкары динамично развивались как на двустороннем, так и на региональном уровне.

«Наши контакты на высоком уровне интенсивно продолжаются, и у нас есть сильная общая воля к развитию отношений», — сказал турецкий министр.

По его словам, отношения двух стран развиваются в торговле, энергетике, туризме, культуре и других сферах. Свази в торговле и туризме на фоне последствий пандемии быстро восстанавливаются.

Также Чавушоглу заявил, что в этом году торговый оборот двух стран может достичь 30 миллиардов долларов. Также планируется, что Турцию посетят порядка пяти миллионов туристов.

Ранее бывший начальник разведки Генерального штаба Турции, генерал-полковник Исмаил Хаккы заявил, что у США есть желание навязать Турции политику, которая не только противоречит ее интересам, но и вредит отношениям с партнерами — например, Россией. Анкаре не следует поддаваться на попытки Вашингтона оказать давление, считает он.
В мире,Исмаил Хаккы,Андрей Карлов,Мевлют Чавушоглу,МИД Турции,РИА Новости,
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