Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины сделал заявление

"Я был на Майдане, о чем никогда в жизни не кричал. Не вешал плакатов. Я в жизни не мог представить себе, что я — человек, который служил этой стране, — буду обвинен в том, что я пророссийской направленности. Я знаю на 100%, эта страна ― страна свободы, и единственный враг ― это Россия. Я не связываю себя с Россией. Я не гражданин России и не являюсь им — ни понятийно, ни фактически", - сказал политик.