В Великобритании обнародуют королевские архивы

Специалист будет получать заработную плату в размере 24 тысяч фунтов стерлингов в год (около 2,3 миллиона рублей). В объявлении указано, что ищут кандидата, внимательного к деталям, обладающего навыками организации и планирования. Работать эксперт будет в Виндзорском замке с февраля 2022 года. Работе он будет уделять 37,5 часа в неделю и получит за год 33 дня отпуска.