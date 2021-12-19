В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
23 минуты назад

Bloomberg: «мягкая» позиция Байдена является подарком для Путина

Внешняя политика США в отношении Москвы, которая «не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов», плохо сказывается на внутренней американской политике, заявил обозреватель Bloomberg Эли Лейк. Он отметил, что президент США Джо Байден пока только «раздаёт подарки» российскому лидеру Владимиру Путину.

Байден подвергся критике из-за "подарка для Путина"
Фото: ТАССТАСС

На протяжении четырёх лет демократы позиционировали себя как партия антироссийских ястребов в противовес президенту Трампу, которого они считали лакеем Путина. <...> Однако президентство Байдена до сих пор было словно подарок для российского президента, — считает Лейк.

Он подчеркнул, что демократы строили предвыборную кампанию частично на «навязчивой идее», будто экс-президент США Дональд Трамп состоит в «сговоре» с Москвой. Поэтому, считает автор публикации, от Байдена ожидали «более жёсткой линии против России». Однако оппоненты хозяина Белого дома называют его политику в отношении того же «Северного потока — 2» слишком «мягкой».

На Украине пожаловались на "троллинг" Путина и Байдена

Ранее стало известно, что Джо Байден заявил о желании ещё раз поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он добавил, что, по его мнению, главы государств «будут разговаривать в течение продолжительного времени». Президенты России и США провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Bloomberg,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители