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39 минут назад

Байден 21 декабря расскажет о новых мерах в свете распространения в США омикрон-штамма

Президент США Джо Байден 21 декабря выступит с речью, в которой расскажет о новых шагах своей администрации, направленных на борьбу с пандемией в свете распространения в стране омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден выступит с обращением из-за ситуации с омикроном
Фото: ReutersReuters

"Во вторник президент выступит с речью о положении дел с борьбой страны с COVID-19 на фоне <...> роста количества случаев заражения по мере распространения омикрон-штамма", - написала она у себя в Twitter.

По словам Псаки, глава государства объявит "о новых шагах, предпринимаемых администрацией для оказания помощи" нуждающимся в ней жителям страны, а также предупредит о рисках для тех, кто все еще не вакцинировался.

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"Мы готовы к растущему числу случаев заражения, и президент подробно расскажет, как мы будем реагировать на эту проблему. Он напомнит американцам, что они могут защитить себя от тяжелого течения COVID-19, пройдя вакцинацию и [последующую] ревакцинацию", - добавила Псаки.

В четверг Байден заявил, что омикрон-штамм вскоре начнет распространяться в США значительно быстрее. В настоящий момент у большинства заразившихся коронавирусом в США выявляют дельта-штамм. Однако, как отмечал ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, "омикрон" может стать доминирующим вариантом коронавируса в стране в течение нескольких недель.
В мире,Энтони Фаучи,Джозеф Байден,
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