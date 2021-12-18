Байден выступит с обращением из-за ситуации с омикроном

"Мы готовы к растущему числу случаев заражения, и президент подробно расскажет, как мы будем реагировать на эту проблему. Он напомнит американцам, что они могут защитить себя от тяжелого течения COVID-19, пройдя вакцинацию и [последующую] ревакцинацию", - добавила Псаки.