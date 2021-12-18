Байден выступит с обращением из-за ситуации с омикроном

Президент США Джо Байден 21 декабря выступит с речью, в которой расскажет о новых шагах своей администрации, направленных на борьбу с пандемией в свете распространения в стране омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Во вторник президент выступит с речью о положении дел с борьбой страны с COVID-19 на фоне <...> роста количества случаев заражения по мере распространения омикрон-штамма", - написала она у себя в Twitter.
По словам Псаки, глава государства объявит "о новых шагах, предпринимаемых администрацией для оказания помощи" нуждающимся в ней жителям страны, а также предупредит о рисках для тех, кто все еще не вакцинировался.
"Мы готовы к растущему числу случаев заражения, и президент подробно расскажет, как мы будем реагировать на эту проблему. Он напомнит американцам, что они могут защитить себя от тяжелого течения COVID-19, пройдя вакцинацию и [последующую] ревакцинацию", - добавила Псаки.